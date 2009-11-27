Разработка программы по сбору статей

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок251 просмотр
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Добрый день. Необходимо создание программы "Собиратель статей".

Она должна собирать статьи с сайтов, с каких не знаю, у меня есть набор тематик по которым надо проводить сбор.

ТЗ прикреплено.

Пишите пожалуйста Ваши цены и сроки.

14 лет назад
eis3
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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