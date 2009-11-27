Небольшая доработка макроса excel.

Необходимо доработать уже работающую программу музыкального автомата написанной на C++ на библиотеке Qt4 Платформа - Linux Доработка состоит из 2-х моментов: 1) исправление глюков 2) доработать функционал Подробности ТЗ при переписке
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Есть программа, которая по готовым шаблонам (накладная от поставщиков) импортирует данные и редактирует их. Необходимо добавить новые шаблоны в программу.
Программа выполнена как макрос в excel (2003).
В архиве программа "обработка". Остальные файлы- новые шаблоны.
При открытии программы необходимо нажать "новая наклдная с ценниками" и "обработка входных документов".
Добавление новых шаблонов происходит в папке "рез".
icq 341 102 321 Заявки принимаются только от тех, кто понял задачу самостоятельно.
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