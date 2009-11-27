Небольшая доработка макроса excel.

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки232 просмотра
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Есть программа, которая по готовым шаблонам (накладная от поставщиков) импортирует данные и редактирует их. Необходимо добавить новые шаблоны в программу.

Программа выполнена как макрос в excel (2003).

В архиве программа "обработка". Остальные файлы- новые шаблоны.

При открытии программы необходимо нажать "новая наклдная с ценниками" и "обработка входных документов".

Добавление новых шаблонов происходит в папке "рез".

icq 341 102 321 Заявки принимаются только от тех, кто понял задачу самостоятельно.

14 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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