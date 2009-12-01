Работа с изображением на C++, OpenGL

$10
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Написать программу на языке C++ с использованием MFC и OpenGL в Visual Studio 2008.

Программа должна загружать изображение в формате BMP 24 бита и выводить его на экран.

Реализовать масштабирование изображения с помощью кнопок «Увеличить» и «Уменьшить» с коэффициентом масштабирования 2.

Реализовать перемещение изображение в клиентской области главного окна с помощью кнопок «Вправо», «Влево», «Вверх», «Вниз».

Главное окно программы должно быть реализовано на основе класса CDialog.

Результат: работающая программа, исходный текст с подробными комментариями.

Срок до 01.12.09

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14 лет назад
maxisapr
Дмитрий 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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