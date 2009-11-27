Программа для linux

Требуется написание 2-х простых программ в AVR Studio для процессора atmega128 Программы очень простые (одна простой секундомер, вторая переназначение кнопок) Похожие программы разобраны в доке, нужно просто код с нескольких разных прог совместить. Для программиста, который работал или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа для работы на ОС Linux
Программа должна запускаться через консоль с передачей определенных параметров.
Задачи программы:
Передаем программе слово, она по яндексу смотрит топ 10 по этому слову, потом собирает обрытные ссылки на эти сайты с гугла, яху, альтависты, алексы.
Потом определяет основные показатели для обратных ссылок (Тиц/ PR)
Программа должна работать максимально быстро(многопоточность)
Программа должна иметь возможность использовать прокси.
Предложения по срокам, стоимости и реализации оставляйте только тут. Ваши предложения скрыты.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $35
Задание: Разработка программных средств криптоанализа шифротекстов, полученных с помощью алгоритма гаммирования. программа С++ builder 6. Чтоб шифровал гаммироваванием и дештифровал простым перебором циклов... ну чтоб не очень на долго тут алгоритм slil.ru/28267648 срок - 3 дняЗакрыт14 лет назад
Есть программа, которая по готовым шаблонам (накладная от поставщиков) импортирует данные и редактирует их. Необходимо добавить новые шаблоны в программу. Программа выполнена как макрос в excel (2003). В архиве программа "обработка". Остальные файлы- новые шаблоны. При ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо доработать уже работающую программу музыкального автомата написанной на C++ на библиотеке Qt4 Платформа - Linux Доработка состоит из 2-х моментов: 1) исправление глюков 2) доработать функционал Подробности ТЗ при перепискеПрикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо создание программы "Собиратель статей". Она должна собирать статьи с сайтов, с каких не знаю, у меня есть набор тематик по которым надо проводить сбор. ТЗ прикреплено. Пишите пожалуйста Ваши цены и сроки.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо создать программу которая будеть принимать прайс листы поставщиков компьютерной техники из почтового ящика! Также должна быть возможность загрузки прайс листа с сайта поставщика с логином и паролем. Примерное количество поставщиков 10-15. Программа должна определять ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
Десктопная софтина. Небольшое окно программы (запускается с параметром "Всегда наверху"), куда можно драг-н-дропнуть файл: он без дополнительных запросов прогоняется по ряду автозамен и перезаписывается. Файл - xml для импорта в Wordpress 1. неправильные кавычки ворда ” на ...Завершен14 лет назад
- $500
Требования: 1. Вы занимаетесь только моими заданиями, пока мы все не завершим 2. Фриланс – ваше основное занятие. 3. Опыт, знания, портфолио, отзывы. Всего несколько этапов. Оплата за первый – 5000wmr. Оплата только в WMR, после ...Закрыт14 лет назад
- $50
Если из файла excel sokolplus.ru/SOKOLPRICE_SUPERNEW.rar скопировать и сохранить отдельно только одну вкладку (первую например), она будет весить 200 килобайт. тем не менее, сам по себе прайс весит 12 мегабайт, в нём 10 вкладок (возможно, это ...Завершен14 лет назад
Требуется программа "база данных с напоминалкой"Прикладное ПО39 заявокЗакрыт14 лет назад