Способ защиты фотографий от сканирования

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Необходимо разработать доступными средствами способ защиты (максимально эффективный) фотографий формата А4 от сканирования на планшетных сканерах.

14 лет назад
isumrud
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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