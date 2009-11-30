Виртуальный класс

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Нуждаемся в разработке виртуального класса для работы языковой школы: учащиеся , сидя дома, до 10 человек онлайн одновременно звуковая и видеодорожка, все видят друг друга, все видят друг друга, виртуальная доска, на которой препод пишет и все это видят на своих мониторах, мнгновенная передача данных и информации от препода к ученикам и обратно в рамках одного окна. ( Можно адаптировать wiziq виртуальный класск нашим потребностям.) Железо должно стоять в Минске, потому что пиринг будет в Беларуси.

14 лет назад
jerik
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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