Виртуальный класс

Нуждаемся в разработке виртуального класса для работы языковой школы: учащиеся , сидя дома, до 10 человек онлайн одновременно звуковая и видеодорожка, все видят друг друга, все видят друг друга, виртуальная доска, на которой препод пишет и все это видят на своих мониторах, мнгновенная передача данных и информации от препода к ученикам и обратно в рамках одного окна. ( Можно адаптировать wiziq виртуальный класск нашим потребностям.) Железо должно стоять в Минске, потому что пиринг будет в Беларуси.