Генерация случайного текста с помощью компрессора

Добрый день. Необходимо создание программы "Собиратель статей". Она должна собирать статьи с сайтов, с каких не знаю, у меня есть набор тематик по которым надо проводить сбор. ТЗ прикреплено. Пишите пожалуйста Ваши цены и сроки.