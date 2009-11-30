Необходимо разработать модуль для связи корпоративной ip телефонии с SIP сервером Asterisk
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Требуется реализовать потоковое транскодирование видео потоков формата WMV в формат 3gp (H263,AMR) (или предложить готовое решение) и трансляцию полученного потока по rtsp (rtp). Платформа любая. Скорее всего, проще было бы это сделать с помощью VLC. Если так - предоставить соответствующую команду для него.
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