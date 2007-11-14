Дизайн карты

Исходный материал в автокаде/ ПРимер (800 кб): adva.info/DOM3dwg.rar Выглядят они примерно так: http://adva.info/_userimages/8_2_3lbc.gif Все планировки доступны со страницы http://adva.info/index.php?page=13 Всего - 7 объектов. Каждый - 3-4 яруса (+Много повторов). Выходной вид должен быть в стиле: http://adva.info/view_image.php?image=korpB_b.jpg Требуется оценка затрат на всю работу и срок Предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна карта москвы – центр (пределы садового кольца).
не нужно рисовать новую – просто изменить к примеру карту с сайта РАМБЛЕР.
требования: на карте только – фон, дороги, реки, мосты + кое-где значки...
это не трудно – но я не умею!))) изменить грубо говоря только цвета и всё...
эта карта будет идти в печать на глянцевой бумаге – просто должно хорошо смотреться...
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