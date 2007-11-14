Дизайн карты

$500
ПрочееЗакрыт16 заявок260 просмотров
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нужна карта москвы – центр (пределы садового кольца).

не нужно рисовать новую – просто изменить к примеру карту с сайта РАМБЛЕР.

требования: на карте только – фон, дороги, реки, мосты + кое-где значки...

это не трудно – но я не умею!))) изменить грубо говоря только цвета и всё...

эта карта будет идти в печать на глянцевой бумаге – просто должно хорошо смотреться...

16 лет назад
Varvarin
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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