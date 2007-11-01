Инженерная графика!

Нужно выполнить следующие чертежи (в электронном виде):

1.Пересечение цилиндров. Выполнить 3 вида. Построить линию пересечения и аксонометрию.

2. Выполнить разрез под углом.

3. Совмещение половины фронтального разреза и половины вида спереди.

4. По данной аксонометрической проекции построить три вида (вид спереди, вид сбоку и вид сверху), выполнить необходимые простые разрезы.

5. По данной детали выполнить три вида и диаметрическую проекцию.

6. По данной детали выполнить три вида и изометрическую проекцию.

Размеры везде произвольные, к 3, 4, 5 заданию высылаю чертежи. Делать можно в любой программе, главное чтоб я мог открыть чертежи.

Оплата: 50р за каждый чертеж, т. е. 300р за все (без торга). Оплата будет производиться через яндекс деньги.