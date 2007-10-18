Нуждо добавить корзину

ПрочееЗакрыт2 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет магазин -нужно:

Добавить систему помещения заказа в корзину на сайт

в корзине должно отображаться общее количество заказов и итоговая сумма,

кнопка "Заказать" под каждым товаром на странице описания,

кнопка очистить корзину,

кнопка в виде крестика -чтоб удалять тот или иной товар оставив все другие

не должны допускаться дупликаты в корзине,

указывать колличество каждого товара

выбор способа оплаты (с возможностью после исполнения добавить определенные способы)

после нажатия кнопки зказать - перенос на страницу сбора информации

Адрес заказчика ФИО телефон и т.д.

после заказа вся информация должна отправлятся на рабочий ящик

корзина должна корректно встроиться в дизайн сайта.

возможно что-то забыл добавить в требования, но мне кажется задача ясна и много раз уже кем-то из Вас выполнялась.

всю необходимую информацию после того как кто-то из Вас примет заказ.

оплата - думаю уместно после исполнения так как результаты работы Вы сможете продемонстрировать на каком-то стороннем сервере. Условие не строгое -открыты для Ваших предложений.

пришлю примерный вид.

16 лет назад
muzred1033
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка Текста Word в PDF и Autocad

    $250

    Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка внешнего вида документов

    $50

    Задача: изменить внешний вид двух документов для клиентов компании на более «дорогой» и профессиональный в новой корпоративной гамме. Описание: 2 документа (предложение клиентам и описание услуги для сотрудников компании-клиента) выполнены в ярких цветах с ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Вёрстка письма, рассылаемого по электронной почте

    $20

    Необходимо из предоставленных элементов сверстать письмо, которое будет массово рассылаться клиентам по электронной почте. Макет должен буть не тяжёлым! он ведь рассылается по электронке. Фотографии и элементы дизайна + текст сообщения находятся в приложениях. СООБЩЕНИЕ ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Задания по Photoshop, Corel

    $20

    8 несложных заданий по работе с Photoshop, Corel. к 5-7 заданиям есть пошаговое описание того как это делать. Не требуется уникальности выполнения каждого задания. Можно использовать уже что-то готовое, но с поправкой на задание. Срок - до ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Изготовить шапку для сайта

    Нужно сделать шапку. Вписать картинку в выделенное на скриншоте место. Нужно красивое написание ФотоСклад.ру (именно так как написано) фототехника и аксессуары. не просто шрифт а с элементами дизайна Органично вписываться в дизайн и выполнено в виде логотипа. В последствии ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение сателлитов

    Задача следующая, время от времени я даю готовый дизайн, от Вас требуется 1) заполнить копипастным контентом, каждая страница с другого сайта (обычно 10 страниц). 2) сделать с главной ссылки на страницы. Частота заказов в среднем от одного ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контур Украины в PSD

    Здравствуйте! Нужен контур Украины в векторе (PSD). Не требуется очень тонкая работа. Достаточно простого схематичного контура, чтоб украинец с первого раза понял, что это Украина. Вектор нужен, чтоб нормально растянуть на необходимые размеры. Предложение актуально до 8 утра 18 ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется отрисовать растровые объекты

    $30

    Необходимо перегнать в вектор (формат CorelDraw 11 ) растровые изображения (схемки бутылочек с таблицами) Цветовое исполнение - черно/белое Общий объем работы 10 схем схема включает в себя чертеж стеклянного изделия + табличку с описанием Задача: отрисовать объекты в векторном ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад