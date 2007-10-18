Нуждо добавить корзину

Есть интернет магазин -нужно:

Добавить систему помещения заказа в корзину на сайт

в корзине должно отображаться общее количество заказов и итоговая сумма,

кнопка "Заказать" под каждым товаром на странице описания,

кнопка очистить корзину,

кнопка в виде крестика -чтоб удалять тот или иной товар оставив все другие

не должны допускаться дупликаты в корзине,

указывать колличество каждого товара

выбор способа оплаты (с возможностью после исполнения добавить определенные способы)

после нажатия кнопки зказать - перенос на страницу сбора информации

Адрес заказчика ФИО телефон и т.д.

после заказа вся информация должна отправлятся на рабочий ящик

корзина должна корректно встроиться в дизайн сайта.

возможно что-то забыл добавить в требования, но мне кажется задача ясна и много раз уже кем-то из Вас выполнялась.

всю необходимую информацию после того как кто-то из Вас примет заказ.

оплата - думаю уместно после исполнения так как результаты работы Вы сможете продемонстрировать на каком-то стороннем сервере. Условие не строгое -открыты для Ваших предложений.

пришлю примерный вид.