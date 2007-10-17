Контур Украины в PSD

ПрочееЗавершен3 заявки237 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен контур Украины в векторе (PSD).

Не требуется очень тонкая работа.

Достаточно простого схематичного контура, чтоб украинец с первого раза понял, что это Украина.

Вектор нужен, чтоб нормально растянуть на необходимые размеры.

Предложение актуально до 8 утра 18 октября.

16 лет назад
AlDi_Delta
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
Спасибо! Предоставленные варианты на будущее оказались очень кстати.
четко поставленная задача, и своевременная оплат, рекомендую
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
Очень оперативно. Именно то, что нужно. Еще раз огромное спасибо!
Очень приятный в общении заказчик. Рекомендую!
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