Требуется отрисовать растровые объекты

Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...
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Необходимо перегнать в вектор (формат CorelDraw 11 ) растровые изображения (схемки бутылочек с таблицами)
Цветовое исполнение - черно/белое
Общий объем работы 10 схем
схема включает в себя чертеж стеклянного изделия + табличку с описанием
Задача: отрисовать объекты в векторном виде виде контуров, чтобы в дальнейшем можно было работать с фоном
Образец (пример простого и сложного рисунков) исходного материала тут: _http://www.topmaster.info/primer.jpg
(всего сложных объектов 2 шт)
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