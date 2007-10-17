Требуется отрисовать растровые объекты

$30
ПрочееЗавершен4 заявки156 просмотров
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Необходимо перегнать в вектор (формат CorelDraw 11 ) растровые изображения (схемки бутылочек с таблицами)

Цветовое исполнение - черно/белое

Общий объем работы 10 схем

схема включает в себя чертеж стеклянного изделия + табличку с описанием

Задача: отрисовать объекты в векторном виде виде контуров, чтобы в дальнейшем можно было работать с фоном

Образец (пример простого и сложного рисунков) исходного материала тут: _http://www.topmaster.info/primer.jpg

(всего сложных объектов 2 шт)

16 лет назад
pasechnik
Артем 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
Работа выполнена быстро, профессионально и качественно, с учетом всех пожеланий. Приятно работать с этим человеком, большое ему спасибо! Респект ;)
Хороший заказчик. Оплатил вовремя, не подгонял. С такими людьми приятно работать. (кстати, сам предложил предоплату)
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