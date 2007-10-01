Наполнение сателлитов

Задача следующая, время от времени я даю готовый дизайн, от Вас требуется

1) заполнить копипастным контентом, каждая страница с другого сайта (обычно 10 страниц).

2) сделать с главной ссылки на страницы.

Частота заказов в среднем от одного до семи в неделю.