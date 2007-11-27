Изготовить шапку для сайта

ПрочееЗавершен16 заявок264 просмотра
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Нужно сделать шапку.

Вписать картинку в выделенное на скриншоте место.

Нужно красивое написание ФотоСклад.ру (именно так как написано) фототехника и аксессуары. не просто шрифт а с элементами дизайна

Органично вписываться в дизайн и выполнено в виде логотипа.

В последствии сотрудничество по другим проектам по дизайну.

16 лет назад
astronyx
Михаил 
43 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$30
3 дня
Анна спасибо за хорошие лого
Приятный и порядочный заказчик. Спасибо.
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