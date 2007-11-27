Изготовить шапку для сайта

Нужно сделать шапку.

Вписать картинку в выделенное на скриншоте место.

Нужно красивое написание ФотоСклад.ру (именно так как написано) фототехника и аксессуары. не просто шрифт а с элементами дизайна

Органично вписываться в дизайн и выполнено в виде логотипа.

В последствии сотрудничество по другим проектам по дизайну.