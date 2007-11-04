Вёрстка письма, рассылаемого по электронной почте

$20
ПрочееЗавершен4 заявки361 просмотр
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#1$

Необходимо из предоставленных элементов сверстать письмо, которое будет массово рассылаться клиентам по электронной почте. Макет должен буть не тяжёлым! он ведь рассылается по электронке. Фотографии и элементы дизайна + текст сообщения находятся в приложениях.

СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ, В КОТОРЫЙ ВСТАВЛЕНЫ КАРТИНКИ. НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПИСЬМО ПОЛНОСТЬЮ КАРТИНКОЙ.

Фотографии надо почистить от фона.

Стомость 20 Долларов. Оплачиваю сразу. Выбираю по эскизу, подтверждаю, оплачиваю. Спасибо!

16 лет назад
Antosha
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
16 лет назад
Всё сделано качественно, быстро, с учётом всех пожеланий. Буду обращаться ещё.
Замечательный заказчик! Все четко, ясно, вовремя, никаких проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшеей сотрудничество:)
Заявки фрилансеров
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
16 лет назад
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