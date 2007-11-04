Вёрстка письма, рассылаемого по электронной почте

# 1 — $

Необходимо из предоставленных элементов сверстать письмо, которое будет массово рассылаться клиентам по электронной почте. Макет должен буть не тяжёлым! он ведь рассылается по электронке. Фотографии и элементы дизайна + текст сообщения находятся в приложениях.

СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ, В КОТОРЫЙ ВСТАВЛЕНЫ КАРТИНКИ. НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПИСЬМО ПОЛНОСТЬЮ КАРТИНКОЙ.

Фотографии надо почистить от фона.

Стомость 20 Долларов. Оплачиваю сразу. Выбираю по эскизу, подтверждаю, оплачиваю. Спасибо!