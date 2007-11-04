Вёрстка письма, рассылаемого по электронной почте

Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...
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Необходимо из предоставленных элементов сверстать письмо, которое будет массово рассылаться клиентам по электронной почте. Макет должен буть не тяжёлым! он ведь рассылается по электронке. Фотографии и элементы дизайна + текст сообщения находятся в приложениях.
СООБЩЕНИЕ ДОЛЖНО В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ, В КОТОРЫЙ ВСТАВЛЕНЫ КАРТИНКИ. НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПИСЬМО ПОЛНОСТЬЮ КАРТИНКОЙ.
Фотографии надо почистить от фона.
Стомость 20 Долларов. Оплачиваю сразу. Выбираю по эскизу, подтверждаю, оплачиваю. Спасибо!
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