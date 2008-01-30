Обработка изображений

ПрочееЗавершен13 заявок326 просмотров
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Требуется подготовить картинки к публикации в интернете.

Задача:

Художник поставляет иконки для сайта в виде одной большой картинки, состоящей из нескольких иконок. Требуется: повырезать их из картинки в отдельные файлы, оптизировать (размер/качество), сохранить в подходящем формате.

Требуется базовое владение Photoshop/ImageReady.

Критерий отбора исполнителя: цена.

16 лет назад
rybin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cayman
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$20
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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