Обработка изображений

Нужно сделать шапку. Вписать картинку в выделенное на скриншоте место. Нужно красивое написание ФотоСклад.ру (именно так как написано) фототехника и аксессуары. не просто шрифт а с элементами дизайна Органично вписываться в дизайн и выполнено в виде логотипа. В последствии ...