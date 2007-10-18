Преобразовать код в VB .Net из С++

Есть небольшая функция, которая с помощью WinAPI вызовов патчит 2 файла.

Нужно сделать форму с 1-м edit-м и 2-я кнопками.

1 из кнопок открывает указанную директорию, 2-я кнопка выполняет заданную функцию на С++. Нужно также преобразовать код ф-ии из С++ в код на VB .Net.

сроки и цены плиз. работа на 5 мин, для того кто знает VB .Net. и С++