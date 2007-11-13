Сделать макеты рекламных объявлений

Задача: изменить внешний вид двух документов для клиентов компании на более «дорогой» и профессиональный в новой корпоративной гамме. Описание: 2 документа (предложение клиентам и описание услуги для сотрудников компании-клиента) выполнены в ярких цветах с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для инвест проекта требуется создание рекламных макетов (в кол-ве 5-7 штук типичного формата) для размещения в цветных и ч/б газетах. Текст и фото подбираете сами на основании контента, который вышлю по почте. 70$ за все макеты.
- Похожие заказы
- $50Прочее2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Есть интернет магазин -нужно: Добавить систему помещения заказа в корзину на сайт в корзине должно отображаться общее количество заказов и итоговая сумма, кнопка "Заказать" под каждым товаром на странице описания, кнопка очистить корзину, кнопка в виде крестика -чтоб ...Закрыт16 лет назад
- $20
Необходимо из предоставленных элементов сверстать письмо, которое будет массово рассылаться клиентам по электронной почте. Макет должен буть не тяжёлым! он ведь рассылается по электронке. Фотографии и элементы дизайна + текст сообщения находятся в приложениях. СООБЩЕНИЕ ...Завершен16 лет назад
- $20
8 несложных заданий по работе с Photoshop, Corel. к 5-7 заданиям есть пошаговое описание того как это делать. Не требуется уникальности выполнения каждого задания. Можно использовать уже что-то готовое, но с поправкой на задание. Срок - до ...Завершен16 лет назад
нужно сделать дизайн для игры рулетка для мобильного телефона. предлагайте ваши цены.Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать шапку. Вписать картинку в выделенное на скриншоте место. Нужно красивое написание ФотоСклад.ру (именно так как написано) фототехника и аксессуары. не просто шрифт а с элементами дизайна Органично вписываться в дизайн и выполнено в виде логотипа. В последствии ...Завершен16 лет назад
- $10
Очень просто макет. Очень простая работа. Пишите на — [email protected] СРОЧНО!Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача следующая, время от времени я даю готовый дизайн, от Вас требуется 1) заполнить копипастным контентом, каждая страница с другого сайта (обычно 10 страниц). 2) сделать с главной ссылки на страницы. Частота заказов в среднем от одного ...Прочее12 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужен контур Украины в векторе (PSD). Не требуется очень тонкая работа. Достаточно простого схематичного контура, чтоб украинец с первого раза понял, что это Украина. Вектор нужен, чтоб нормально растянуть на необходимые размеры. Предложение актуально до 8 утра 18 ...Прочее2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $30
Необходимо перегнать в вектор (формат CorelDraw 11 ) растровые изображения (схемки бутылочек с таблицами) Цветовое исполнение - черно/белое Общий объем работы 10 схем схема включает в себя чертеж стеклянного изделия + табличку с описанием Задача: отрисовать объекты в векторном ...Завершен16 лет назад