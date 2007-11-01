Подготовка имаж мэпов

Требуется подготовить картинки к публикации в интернете. Задача: Художник поставляет иконки для сайта в виде одной большой картинки, состоящей из нескольких иконок. Требуется: повырезать их из картинки в отдельные файлы, оптизировать (размер/качество), сохранить в подходящем формате. Требуется ...
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Требуется подготовить Image Maps (для html-тега map) для большого числа изображений. Суть: мы даем картинки, а также описания того, какие области на них должны быть ссылками. От вас: полигонные координаты для каждой ссылки.
Изображений - порядка 400 штук.
Критерий отбора исполнителей - цена.
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