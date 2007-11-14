Требуется отрисовать планировки

Есть два файла psd -для колонтитулов, они большого размера. нужно их уменьшить перевести в формат jpg в хорошем разрешении, далее сделать файл microsoft office Word 2003 и поставить эти два файла соотв. колонтитулами верхним и нижним. Сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходный материал в автокаде/ ПРимер (800 кб):
Выглядят они примерно так:
http://adva.info/_userimages/8_2_3lbc.gif
Все планировки доступны со страницы
http://adva.info/index.php?page=13
Всего - 7 объектов. Каждый - 3-4 яруса (+Много повторов).
Выходной вид должен быть в стиле:
http://adva.info/view_image.php?image=korpB_b.jpg
Требуется оценка затрат на всю работу и срок
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