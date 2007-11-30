Нужно из 2 psd сделать колонтитулы для WORD

Есть два файла psd -для колонтитулов, они большого размера.

нужно их уменьшить перевести в формат jpg в хорошем разрешении, далее

сделать файл microsoft office Word 2003 и поставить эти два файла соотв. колонтитулами верхним и нижним.

Сделать нужно всё крайне аккуратно ,т.к. это будет использоваться для деловых документов.

Ужать файлы нужно так, что бы текст прекрасно читался без зазубрин.

Думаю для дизайнера - сложностей не будет.

В общем что нужно в итоге.

Файл word 2003 открываем - а там уже стоят нужные колонтитулы и какой-нибудь текст в центре.