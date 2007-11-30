Нужно из 2 psd сделать колонтитулы для WORD

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Есть два файла psd -для колонтитулов, они большого размера.
нужно их уменьшить перевести в формат jpg в хорошем разрешении, далее
сделать файл microsoft office Word 2003 и поставить эти два файла соотв. колонтитулами верхним и нижним.
Сделать нужно всё крайне аккуратно ,т.к. это будет использоваться для деловых документов.
Ужать файлы нужно так, что бы текст прекрасно читался без зазубрин.
Думаю для дизайнера - сложностей не будет.
В общем что нужно в итоге.
Файл word 2003 открываем - а там уже стоят нужные колонтитулы и какой-нибудь текст в центре.
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