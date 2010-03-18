Оформление групп "Вконтакте"

$50
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Завершен4 заявки224 просмотра

Интересуют фрилансеры с опытом работ в сфере оформления групп "Вконтакте". Примеры обязательно.

15 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakladochnik
Роман 
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$25
1 день
Отличная работа. Буду заказывать еще. Понравилось то, что не беспокоит по пустякам, сам думает и все делает . Рекомендую.
Отличный заказчик! Суть заданий изложена грамотно и понятно. Быстрая оплата. Я доволен.

Заявки фрилансеров

Zakladochnik
Роман 
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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