Перерисовать gif-ку

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Завершен9 заявок251 просмотр

Нужно на gifке http://i043.radikal.ru/0805/c0/c27d592b68ca.gif сделать вместо текущей надписи надпись по центру "Смотреть". Пропорции оставить те же. Шрифт тоже желательно похожий.

17 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Сделал очень быстро! Рекомендую его работу!
Очень порядочный человек! После выполнения работы, постарался при первой возможности оставить отзыв! Очень приятно делать работу для таких людей

Заявки фрилансеров

BannerDesign
Баннеров 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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