Перевести autocad файл в png/jpg

ПрочееЗавершен8 заявок201 просмотр
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Требуется перевети схему поэтажной планировки дома из формата autocad .dwg в формат jpg/png.

Всего в файле 10 схем (10 этажей). Схемы выполнены в черно-белом цвете.

По каждой схеме требуется:

сохранить схему в высоком разрешении не менее 2000 px по ширине

сохранить схему в разрешении 850 px по ширине

выделить цветом контуры квартир на схеме и убрать лишние направляющие линии.

По запросу можем прислать файл с исходными схемами и наглядный пример, что должно быть на выходе.

12 лет назад
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Praym84
Анна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$16
1 день
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