Небольшая доработка дизайна

Для портала test.agrobazar.ru необходимо выполнить небольшие доработки по дизайну.

1. На странице http://test.agrobazar.ru/vegetables/sale/Potato/ в левом блоке есть фильтр «Качество». В данном фильтре не хватает затененных картинок знака высокого и среднего качества. А без затенения нет картинки знака плохого качества.

2. На этой же странице есть фильтр «Выбор товара». Необходимо по аналогии с п. 1 сделать затененные картинки для иконок товарных категорий (эти иконки расположены под словами «Сменить категорию товаров»).

Исходный дизайн в psd будет предоставлен после выбора исполнителя.