Изменить суффикс класса модуля (Joomla 1.5)

Есть сайт (ww.baza12.jino.ru) на CMS Joomla 1.5.

На нем установлен Joomshopping. И модули к нему..

Проблема в том, что к модулям JS нельзя применить суффикс класса модуля.(нет такого окна)

Задача состоит в том, чтобы добавить суффик к.м. к модулю КАТАЛОГ. Сделать его видом, как модуль ВЕРХНЕЕ МЕНЮ этого сайта.