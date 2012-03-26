Обработать картинки для шапки сайта.

ПрочееЗавершен8 заявок286 просмотров
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http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок.

Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта.

Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно градиенты - на ваше усмотрение), цвет и шрифт надписей. Т.е. сами фото обрабатывать не надо. Фото в бОльшем размере я могу дать, но конечная высота всей картинки - 250 пикс.

Сколько будет стоить?

Оплата - ЯД

12 лет назад
leya
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SASHA_ART
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативную, качественную работу и понимание моих желаний без лишних вопросов!
Елена положительный во всех отношениях работодатель. Максимальная корректность и доброжелательность при общении. Предельно чётко сформулированное ТЗ. Оплата своевременная и в соответствии с договорённостью. От совместной работы только позитивные эмоции. Большое спасибо Елена. Успехов во всём)
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