Обработать картинки для шапки сайта.

ВСЕМ СПАСИБО, ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН

http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок.

Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта.

Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно градиенты - на ваше усмотрение), цвет и шрифт надписей. Т.е. сами фото обрабатывать не надо. Фото в бОльшем размере я могу дать, но конечная высота всей картинки - 250 пикс.

Сколько будет стоить?

Оплата - ЯД