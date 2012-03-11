Рисунок (схема) здания на карте

ПрочееЗакрыт9 заявок226 просмотров
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Необходимо сделать для раздела сайта Контакты (или других материалов, не суть важно) - схемы "Как нас найти". Рисунок на карте, обводку территории в Гугл Земля и Гугл карты. И т.д.

Наверняка есть кто-то с опытом подобной работы.

Бюджет небольшой

12 лет назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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