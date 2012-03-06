Чертежи эскиз. проекта по модели в Archicad 15

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В наличие имеется рабочий файл модели здания в ArchiCAD 15 с поэтажными планами в книге макетов (см. прикрепленный архив).

Требуется:

1) Доработать модель:

– откорректировать стены и проёмы (размещение – ширина, высота, отметка) и привязать согласно кирпичной кладке,

– отделку фасада сделать согласно её типу (вентфасад) по средством создания многослойных конструкций стен

– доработать лестницы (тип конструкции, ограждения)

– водостоки

– парапеты

– остекления

– вентшахты

2) Сделать следующие чертежи в книге макетов:

– Титульный лист.

– Содержание проекта.

– Пояснительная записка.

– Общие данные и общие указания к проекту.

– Схема генерального плана участка.

– Поэтажные планы здания, в том числе цокольного, подвального этажей, тех подполья, чердака, кровли(крыши), с приведением экспликации помещений.

– Фасады здания – 4шт.

– Разрезы – 2 шт.

Обязательные условия – профильное архитектурное образование, опыт исполнения архитектурно-строительных чертежей, отличное знание программы ArchiCAD.

Срок исполнения – 7-10 дней.

Обязательно пишите вашу цену.

12 лет назад
mountainwolf
Илья 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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