Чертежи эскиз. проекта по модели в Archicad 15

Использовать графический редактор можно любой, важна идея. Чтобы можно было ее проработать потом. Необходимо создать эскиз (ы) с описанием материалов и габаритов. Габариты – не более щита 3х6. Предпочтений по материалам нет. Архитектурно-художественная конструкция городского масштаба и ...
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В наличие имеется рабочий файл модели здания в ArchiCAD 15 с поэтажными планами в книге макетов (см. прикрепленный архив).
Требуется:
1) Доработать модель:
– откорректировать стены и проёмы (размещение – ширина, высота, отметка) и привязать согласно кирпичной кладке,
– отделку фасада сделать согласно её типу (вентфасад) по средством создания многослойных конструкций стен
– доработать лестницы (тип конструкции, ограждения)
– водостоки
– парапеты
– остекления
– вентшахты
2) Сделать следующие чертежи в книге макетов:
– Титульный лист.
– Содержание проекта.
– Пояснительная записка.
– Общие данные и общие указания к проекту.
– Схема генерального плана участка.
– Поэтажные планы здания, в том числе цокольного, подвального этажей, тех подполья, чердака, кровли(крыши), с приведением экспликации помещений.
– Фасады здания – 4шт.
– Разрезы – 2 шт.
Обязательные условия – профильное архитектурное образование, опыт исполнения архитектурно-строительных чертежей, отличное знание программы ArchiCAD.
Срок исполнения – 7-10 дней.
Обязательно пишите вашу цену.
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