Создать обложку для профиля Facebook

Необходимо сделать шаблон для почтовой рассылки (HTML) Рассылка осуществляется софтом epochta, примеры шаблонов можно посмотреть у них же www.epochta.ru/templates/ Образец в приложении, но это не означает, что он должен быть таким же. Данный образец я составил спонтанно, ...