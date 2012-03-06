Придумать и нарисовать эскиз памятника для фирмы

$50
ПрочееЗавершен5 заявок463 просмотра
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#1$50

Использовать графический редактор можно любой, важна идея. Чтобы можно было ее проработать потом.

Необходимо создать эскиз (ы) с описанием материалов и габаритов.

Габариты – не более щита 3х6. Предпочтений по материалам нет.

Архитектурно-художественная конструкция городского масштаба и значения.

В ней необходимо представить облик американской шинной сети в РФ. Также, возможно использовать символы бренда – дирижабль и летающие ботинки гермеса.

Композиция должна быть видимой, привлекательной и понятной для любого водителя во время движения при взгляде боковым зрением.

Важной частью ее состава должна быть гармоничная информационная составляющая, указывающая на нахождение шинного центра.

Носитель должен быть в центре – охватывая оба потока транспорта. В этом смысл конструкции.

Прикладываю фото с примером КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

На фото указано реальное место для конструкции.

Фото, на котором нужно разместить конструкцию

12 лет назад
artproject
Ксения 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Победитель конкурса
zasranec9
Андрей 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
zasranec9
Андрей 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
#1
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