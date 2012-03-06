Придумать и нарисовать эскиз памятника для фирмы

В фейсбуке появился новый вариант профиля. Есть возможность добавить боложку на фон. Необходимо сделать обложку для профиля Ширина 720px по ширине. Требуется обыграть элемент фирменного стиля и добавить текст.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Использовать графический редактор можно любой, важна идея. Чтобы можно было ее проработать потом.
Необходимо создать эскиз (ы) с описанием материалов и габаритов.
Габариты – не более щита 3х6. Предпочтений по материалам нет.
Архитектурно-художественная конструкция городского масштаба и значения.
В ней необходимо представить облик американской шинной сети в РФ. Также, возможно использовать символы бренда – дирижабль и летающие ботинки гермеса.
Композиция должна быть видимой, привлекательной и понятной для любого водителя во время движения при взгляде боковым зрением.
Важной частью ее состава должна быть гармоничная информационная составляющая, указывающая на нахождение шинного центра.
Носитель должен быть в центре – охватывая оба потока транспорта. В этом смысл конструкции.
Прикладываю фото с примером КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
На фото указано реальное место для конструкции.
Фото, на котором нужно разместить конструкцию
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