Придумать и нарисовать эскиз памятника для фирмы

# 1 — $ 50

Использовать графический редактор можно любой, важна идея. Чтобы можно было ее проработать потом.

Необходимо создать эскиз (ы) с описанием материалов и габаритов.

Габариты – не более щита 3х6. Предпочтений по материалам нет.

Архитектурно-художественная конструкция городского масштаба и значения.

В ней необходимо представить облик американской шинной сети в РФ. Также, возможно использовать символы бренда – дирижабль и летающие ботинки гермеса.

Композиция должна быть видимой, привлекательной и понятной для любого водителя во время движения при взгляде боковым зрением.

Важной частью ее состава должна быть гармоничная информационная составляющая, указывающая на нахождение шинного центра.

Носитель должен быть в центре – охватывая оба потока транспорта. В этом смысл конструкции.

Прикладываю фото с примером КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.

На фото указано реальное место для конструкции.

Фото, на котором нужно разместить конструкцию