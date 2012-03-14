Требуется создать небольшую группу вконтакте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти картинку, где Школьник пишет на доске повторяющуюся фразу.
Вроде "Я буду хорошо учиться."
Картинка должна быть приличной - без мата и т.д.
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