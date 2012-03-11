Дизайн открыток

Необходимо создать 3 открытки с цветочной тематикой и орнаментами, с универсальным поздравлением: "Поздравляю!" "Поздравляем!" "С днем рождения!". В дальнейшем из этих открыток нужно будет сделать серии в разных цветовых вариациях, с немного разными цветами-орнаментами (разработка серий оговаривается отдельно).

Сейчас речь идет о 3 открытках!

ТЗ:

1. Предоставляемые файлы должны быть выполнены в программе Adobe Photoshop по версию C3 включительно.

2. Растровые изображения, используемые в макете, должны быть выполнены в цветовой модели CMYK с разрешением 300 dpi и суммарным покрытием красок не более 320 %.

3. Размер файла составляет : 251х194 – дообрезной формат, 247х190 – формат готового изделия (открытка в развороте). Минимальное расстояние от края готовой открытки до объекта – 5мм.

4. Готовое задание представляет собой подачу двух файлов, не требующих дополнительной корректировки - лицо и разворот открытки (Face, Back). Макет Back предоставляется без текста.

5. Всё файлы предоставляются по слоям в формате TIFF.

Готовая вырубка высылается допаолнительно.

Примеры открыток прилагаются.