Дизайн открыток

Необходимо сделать для раздела сайта Контакты (или других материалов, не суть важно) - схемы "Как нас найти". Рисунок на карте, обводку территории в Гугл Земля и Гугл карты. И т.д. Наверняка есть кто-то с опытом подобной ...
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Необходимо создать 3 открытки с цветочной тематикой и орнаментами, с универсальным поздравлением: "Поздравляю!" "Поздравляем!" "С днем рождения!". В дальнейшем из этих открыток нужно будет сделать серии в разных цветовых вариациях, с немного разными цветами-орнаментами (разработка серий оговаривается отдельно).
Сейчас речь идет о 3 открытках!
ТЗ:
1. Предоставляемые файлы должны быть выполнены в программе Adobe Photoshop по версию C3 включительно.
2. Растровые изображения, используемые в макете, должны быть выполнены в цветовой модели CMYK с разрешением 300 dpi и суммарным покрытием красок не более 320 %.
3. Размер файла составляет : 251х194 – дообрезной формат, 247х190 – формат готового изделия (открытка в развороте). Минимальное расстояние от края готовой открытки до объекта – 5мм.
4. Готовое задание представляет собой подачу двух файлов, не требующих дополнительной корректировки - лицо и разворот открытки (Face, Back). Макет Back предоставляется без текста.
5. Всё файлы предоставляются по слоям в формате TIFF.
Готовая вырубка высылается допаолнительно.
Примеры открыток прилагаются.
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