Дизайнер письма

Нужно сделать в Corell или в Illustrator векторное изображение четырехцветного камуфляжного рисунка для последующего нанесения его на ткань.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть HTML шаблон письма подтверждения бронирования авиабилетов, которое уходит клиенту после завершения заказа:
aviakassa_____org____ua/template-test.html
Необходимо сделать профессиональный дизайн данного HTML подтверждения, на основе уже готового дизайна сайта.
По требованию исполнителя вышлю картинки уже готового дизайна элементов сайта, на которые необходимо будет ориентироваться при создании дизайна для email. Откуда и необходимо брать все графические элементы для создания email HTML шаблона.
Требования к дизайну:
- правильное отображение во всех популярных почтовых клиентах (MS outlook,the bat, gmail, mail.ru, yandex и т.д.)
Необходимый результат:
- профессиональный, современный дизайн на тему "авиабилеты"
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