Векторное изображение камуфляжного рисунка

ВСЕМ СПАСИБО, ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок. Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта. Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно ...
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Нужно сделать в Corell или в Illustrator векторное изображение четырехцветного камуфляжного рисунка для последующего нанесения его на ткань.
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