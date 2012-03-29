Векторное изображение камуфляжного рисунка

ПрочееЗавершен14 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать в Corell или в Illustrator векторное изображение четырехцветного камуфляжного рисунка для последующего нанесения его на ткань.

12 лет назад
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
12 лет назад
$20
2 дня
Остался доволен сотрудничеством с Екатериной. Никакого негатива- все очень понравилось. Рекомендую всем как хорошего специалиста.
Александр хороший заказчик, по проекту четкое ТЗ, оплата моментально после утверждения макета, мои 10 баллов. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Обработать картинки для шапки сайта.

    ВСЕМ СПАСИБО, ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок. Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта. Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Найти картинку

    $5

    Необходимо найти картинку, где Школьник пишет на доске повторяющуюся фразу. Вроде "Я буду хорошо учиться." Картинка должна быть приличной - без мата и т.д.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн открыток

    Необходимо создать 3 открытки с цветочной тематикой и орнаментами, с универсальным поздравлением: "Поздравляю!" "Поздравляем!" "С днем рождения!". В дальнейшем из этих открыток нужно будет сделать серии в разных цветовых вариациях, с немного разными цветами-орнаментами ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рисунок (схема) здания на карте

    Необходимо сделать для раздела сайта Контакты (или других материалов, не суть важно) - схемы "Как нас найти". Рисунок на карте, обводку территории в Гугл Земля и Гугл карты. И т.д. Наверняка есть кто-то с опытом подобной ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чертежи эскиз. проекта по модели в Archicad 15

    В наличие имеется рабочий файл модели здания в ArchiCAD 15 с поэтажными планами в книге макетов (см. прикрепленный архив). Требуется: 1) Доработать модель: – откорректировать стены и проёмы (размещение – ширина, ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать и нарисовать эскиз памятника для фирмы

    $50

    Использовать графический редактор можно любой, важна идея. Чтобы можно было ее проработать потом. Необходимо создать эскиз (ы) с описанием материалов и габаритов. Габариты – не более щита 3х6. Предпочтений по материалам нет. Архитектурно-художественная конструкция городского масштаба и ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать обложку для профиля Facebook

    $50

    В фейсбуке появился новый вариант профиля. Есть возможность добавить боложку на фон. Необходимо сделать обложку для профиля Ширина 720px по ширине. Требуется обыграть элемент фирменного стиля и добавить текст.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поменять картинку

    $7

    На картинке в приложении (target), необходимо поменять скриншоты программы (sorce1-source3). Скриншоты прилагаются. необходимо сохранить тени и прочее. На выходе мне необходим PSD-файл, со слоями эффектов и т.д.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад