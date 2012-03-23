Графическое оформление группы ВК

Добрый вечер!

Интересует создание графического меню из шести пунктов и аваторки для группы вконтакте + установка в группу. Фон будет предоставлен, работы немного.

Просьба оставлять заявки только имеющих определенный опыт в данной сфере и сразу указывать стоимость.