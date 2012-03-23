Графическое оформление группы ВК

ПрочееЗавершен7 заявок171 просмотр
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Добрый вечер!

Интересует создание графического меню из шести пунктов и аваторки для группы вконтакте + установка в группу. Фон будет предоставлен, работы немного.

Просьба оставлять заявки только имеющих определенный опыт в данной сфере и сразу указывать стоимость.

12 лет назад
Butrim
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо! Приятно было сотрудничать, быстро и качественно! Рекомендую данного исполнителя!
Хороший и приятный в общении заказчик. Быстрая оплата, понятные разъяснения.)
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