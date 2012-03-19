Обновление темы

ВСЕМ СПАСИБО, ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок. Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта. Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно ...