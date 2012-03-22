Необходим человек работающий в Автокад. Задача простая: Есть чертежи зданий в двух документах и есть презентация. Необходимо вытянуть из документов чертежи соответствующие презентации и сохранить их отдельными файлами. Подробнее исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени
ТЗ: необходим проект домика для дачи – пятно застройки 49 м2. Предпочтения: 2 этажа (второй мансандра), материал: пиноблок
Будьте внимательны!!! Проект для утверждения, поэтому прошу подойти к вопросу профессионально – поскольку придется носить его во все соответствующие инстанции
На картинках предпочтения выбрал, могу предоставить (тамже и есть такие планы, которые можно использовать для проектирования)
Прошу указать стоимость (обратите внимание нужны черчения) и сроки выполнения
Заранее благодарю за заявки
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