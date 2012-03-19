Перевести xml flash шаблон сайта на русский язык.

Есть сайт (ww.baza12.jino.ru) на CMS Joomla 1.5. На нем установлен Joomshopping. И модули к нему.. Проблема в том, что к модулям JS нельзя применить суффикс класса модуля.(нет такого окна) Задача состоит в том, чтобы добавить суффик к.м. к ...
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Необходимо перевести шаблон сайта на русский язык. Точнее не перевести а заменить слова и текст. Проблема в том что он на английском без поддержки кириллицы. Демо версию шаблона(чтобы понять о чем вообще идет речь) можно посмотреть по ссылке: http://narod.ru/disk/44143088001.8e2a108fece3b3d5b076e0b108860661/888.rar.html
Общий размер шаблона около 110 мб.
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