Перевести xml flash шаблон сайта на русский язык.

ПрочееЗакрыт1 заявка154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести шаблон сайта на русский язык. Точнее не перевести а заменить слова и текст. Проблема в том что он на английском без поддержки кириллицы. Демо версию шаблона(чтобы понять о чем вообще идет речь) можно посмотреть по ссылке: http://narod.ru/disk/44143088001.8e2a108fece3b3d5b076e0b108860661/888.rar.html

Общий размер шаблона около 110 мб.

12 лет назад
videosens
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменить суффикс класса модуля (Joomla 1.5)

    Есть сайт (ww.baza12.jino.ru) на CMS Joomla 1.5. На нем установлен Joomshopping. И модули к нему.. Проблема в том, что к модулям JS нельзя применить суффикс класса модуля.(нет такого окна) Задача состоит в том, чтобы добавить суффик к.м. к ...

    Joomla
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Графическое оформление группы ВК

    Добрый вечер! Интересует создание графического меню из шести пунктов и аваторки для группы вконтакте + установка в группу. Фон будет предоставлен, работы немного. Просьба оставлять заявки только имеющих определенный опыт в данной сфере и сразу указывать стоимость.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оформление отчета PDF в стиле инфографики

    $100

    Всем привет. Нужен человек, который имеет опыт оформления презентаций, отчетов. Необходимо разработать дизайн и оформить отчет PDF. Задача - перенести массивы аналитической информации из таблиц Excel (отчет по мониторингу социальных сетей) в формат PDF. Требование к исполнителю: умение ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер письма

    $50

    Добрый день. Есть HTML шаблон письма подтверждения бронирования авиабилетов, которое уходит клиенту после завершения заказа: aviakassa_____org____ua/template-test.html Необходимо сделать профессиональный дизайн данного HTML подтверждения, на основе уже готового дизайна сайта. По требованию исполнителя вышлю картинки уже готового дизайна ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработать картинки для шапки сайта.

    ВСЕМ СПАСИБО, ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН http://keymarketing.ru/ . В шапке 14 сменяющихся png-картинок. Нужно их оформить так, чтобы они смотрелись красиво, но в цветовой гамме сайта. Под "оформить" я имею в виду рамочки-теньки, цвет фона под надписями (возможно ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Найти картинку

    $5

    Необходимо найти картинку, где Школьник пишет на доске повторяющуюся фразу. Вроде "Я буду хорошо учиться." Картинка должна быть приличной - без мата и т.д.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад