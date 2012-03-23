Есть сайт по продаже бензогенераторов и другой техники. Нужно доработать существующую карту товара. Эксиз и пояснения в приложениях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо отредактировать изображение.
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