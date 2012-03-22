Доработать товарную карту

Есть сайт (ww.baza12.jino.ru) на CMS Joomla 1.5. На нем установлен Joomshopping. И модули к нему.. Проблема в том, что к модулям JS нельзя применить суффикс класса модуля.(нет такого окна) Задача состоит в том, чтобы добавить суффик к.м. к ...