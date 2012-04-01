Топографический план

Высылаю вам готовый набор файлов - баннер формата screenglide. Вы говорите, что и как мне вставить на сайт, чтобы все заработало. Во общем, консалтинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовать объекты в план местности. CorelDraw 10, в цвете. Для сайта и презентаций.
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