Обработать домик, добавить фотореалистичность

ПрочееЗакрыт2 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработать домик ,добавить фотореалистичность и немного техдизайна ,сделать втаком стиле как на этом сайте http://www.ideal-house.org/

Есть исходник дома psd и архикад

Сроки Горят!Завтра до утра нужен уже результат.

Пишите цены доступные.

12 лет назад
P-ARTS
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать товарную карту

    $40

    Есть сайт по продаже бензогенераторов и другой техники. Нужно доработать существующую карту товара. Эксиз и пояснения в приложениях.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая доработка дизайна

    $5

    Для портала test.agrobazar.ru необходимо выполнить небольшие доработки по дизайну. 1. На странице http://test.agrobazar.ru/vegetables/sale/Potato/ в левом блоке есть фильтр «Качество». В данном фильтре не хватает затененных картинок знака высокого и среднего качества. А без затенения нет картинки ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходим проект домика для дачи

    Всем доброго времени ТЗ: необходим проект домика для дачи – пятно застройки 49 м2. Предпочтения: 2 этажа (второй мансандра), материал: пиноблок Будьте внимательны!!! Проект для утверждения, поэтому прошу подойти к вопросу профессионально – поскольку придется носить его ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшое задание по Автокад

    Необходим человек работающий в Автокад. Задача простая: Есть чертежи зданий в двух документах и есть презентация. Необходимо вытянуть из документов чертежи соответствующие презентации и сохранить их отдельными файлами. Подробнее исполнителю.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Увеличение герба

    Есть образец герба, плохого качества. Необходимо сделать качественный герб в кореле ( фотошопе ) поэлементно для печати на формате А3, отличного качества. Пишите цену и сроки сразу в заявке.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать детали в solidworks

    Сделать детали в solidworks. если сработаемся - нужно будет продолжать работу Цену/сроки писать в проект

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевести xml flash шаблон сайта на русский язык.

    Необходимо перевести шаблон сайта на русский язык. Точнее не перевести а заменить слова и текст. Проблема в том что он на английском без поддержки кириллицы. Демо версию шаблона(чтобы понять о чем вообще идет речь) можно ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить суффикс класса модуля (Joomla 1.5)

    Есть сайт (ww.baza12.jino.ru) на CMS Joomla 1.5. На нем установлен Joomshopping. И модули к нему.. Проблема в том, что к модулям JS нельзя применить суффикс класса модуля.(нет такого окна) Задача состоит в том, чтобы добавить суффик к.м. к ...

    Joomla
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад