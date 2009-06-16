Подготовка рекламного макета сайта

Нужно расположить рекламные места на сайте и изготовить макет сайта с рекламными местами на нём для презентации такового рекламодателям. Всего одна страница и 8 рекламных мест места нужно расположить в соответсвии с представленным мною описанием. Исполнитель должен уметь чуть шевелить мозгами, чтобы мог сделать доп. предложения и корректировки к работе.

В личку писать не надо, сразу указывайте срок и стоимость.