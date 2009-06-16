Подготовка рекламного макета сайта

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Завершен8 заявок201 просмотр

Нужно расположить рекламные места на сайте и изготовить макет сайта с рекламными местами на нём для презентации такового рекламодателям. Всего одна страница и 8 рекламных мест места нужно расположить в соответсвии с представленным мною описанием. Исполнитель должен уметь чуть шевелить мозгами, чтобы мог сделать доп. предложения и корректировки к работе.

В личку писать не надо, сразу указывайте срок и стоимость.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

VictoRial
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнил работу. Продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

VictoRial
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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