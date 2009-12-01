Раскрутка сайта, привлечение пользователей

1. Используем программу Adobe Reader 2. Нужно чтобы в формы вставлялись буквы, цифры и т.д, таких будет 4 документа. 3. С этой программой мы на вы , поэтому нас на форумах послали сюда http://help.adobe.com/ru_RU/Acrobat/9.0/Professional/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e1e.w.html 4. Пример одного из ...