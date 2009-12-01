Раскрутка сайта, привлечение пользователей

$10000
ПрочееЗакрыт26 заявок790 просмотров
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Нужна ЭФФЕКТИВНАЯ: Реклама, партнерка, привлечение игроков в Интернет казино.

Видео казино с прямой трансляцией крупье.

Бюджет от 10 000$ в месяц.

Есть сайты для партнерки.

Аудитория игроков русскоговорящая.

Работа постоянная. Проект долгосрочный.

Трансляция из студия с англоязычными крупье и русскоязычными.

Компании работодатели:

одна находится на Мальте,

вторая в Коста - Рика.

Деятельность в данных юрисдикциях законна, имеются лицензии.

Есть профессионалы?

Маркетинг менеджер, отвечающий за результат

12 лет назад
vlad_ros
62 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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