Руссифицировать картинки.

ПрочееЗавершен38 заявок548 просмотров
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Нужно сделать, чтоб подписи были на русском и украинском, а не на английском.

Одна картинка - русский, вторая - украинский.

Картинки в аттаче.

14 лет назад
OlgaMalinina
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Осталась очень довольна сотрудничеством. Виталий быстро и качественно все сделал, учел пожелания, возникшие после предварительного просмотра, внес коррективы. При возникновении подобных проектов, с удовольствием буду снова сотрудничать с Виталием.
Мне было очень приятно работать с Ольгой, четко поставленая задача, своевременная оплата. Только приятные эмоции. Отличный заказчик!
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