Сделать формы в документах

На основе готовых элементов сделать небольшую схему. Объединить элементы в схему. Пример что должно быть nefteshlamy.ru/pic/schema.jpg Подробности вышлю почтой. Цена - 150 руб. + 50 руб. если сделаете до утра 09.12.2009
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Используем программу Adobe Reader
2. Нужно чтобы в формы вставлялись буквы, цифры и т.д, таких будет 4 документа.
3. С этой программой мы на вы , поэтому нас на форумах послали сюда http://help.adobe.com/ru_RU/Acrobat/9.0/Professional/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e1e.w.html
4. Пример одного из документов вложен.
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