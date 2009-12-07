Обработка изображения

160 страниц - картинки, текст на Болгарском. архив здесь http://rusbg.info/dic.rar Прошу в асю не писать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить размер изображения сделать из 4+0 2+0(красный и черный).
Преобразовать tiff в psd
- Похожие заказы
- Прочее13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $34
Необходимо скин от IPB 2.1.7 адаптировать под IPB 3.0.4 Срок - 2 суток. Оплата только по факту. Связь: ICQ 2244212 e-mail: [email protected]Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно залить дороги серым а тротуары бежевым в фотошопеЗавершен14 лет назад
Нужно сделать 3 таблицы в кореле. Все подробности в ТЗ. Пишите цену. ТЗ в приложении - "для таблиц"Прочее2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $35
Имеются растровые изображения (jpeg) эскиов вот такого типа ... (всего 12 файлов, в прикрепленном архиве) Нужно отрисовать эскизы в векторе. В итоге надо чтобы получились КАЧЕСТВЕННЫЕ, одинаковые по контрастности и яркости изображения. Срок - 1-2 ...Завершен14 лет назад
- $50
Создание набора цветов для использовании в дизайне сайта. на выходе должно быть psd с тремя(минимум) прямоугольниками заполненные градиентомПрочее17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $7
Нужно научить меня ставить на сайт (DLE) xml-фид от партнерской программы Clickcashmoney. iFrame фид ставлю сам, но нужен именно xml. У кого был опыт работы с этим фидом, прошу научить меня, как его ставить (для ...Завершен14 лет назад
Имеется документ Ворд, в котором можно печатать только в выделенных местах. Надо снять эти ограничения чтобы можно было печатать в любом месте документа.Завершен14 лет назад
Нужно создать блок-кнопку для презентации товаров на сайте. Пример: http://store.microsoft.com/microsoft/Gaming/category/302 Это не значит что нужно плагиатить с выше указанной ссылке, это просто пример Наброску смотрите во вложении Требования: СовместимостьЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн форума, согласно основного сайта http://ufapr.ru/, что бы лента была вертикальнойПрочее14 заявокЗакрыт14 лет назад