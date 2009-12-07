Обработка изображения

ПрочееЗавершен9 заявок271 просмотр
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Изменить размер изображения сделать из 4+0 2+0(красный и черный).

Преобразовать tiff в psd

14 лет назад
755985
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
cnthtj
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Галя все сделала быстро и в лучшем виде. Приятно работать с такими людьми.
Хороший заказчик. Четко устанавлены задачи. Своевременная оплата. Была рада сотрудничеству.
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