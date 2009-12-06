Залить дороги в фотошопе

Был представлен рисунок с высокой степенью детализации и с особенностями в виде незамкнутых контуров, которые требовалось залить. на выяснение того, что должно получится, ушло совсем мало времени - Константин точно и четко описал, что нужно сделать и тут же обратил внимание на детали, которые могли повлиять на конечный результат. В результате - готовое изображение, которое практически не требовало уточнений. работа оплачена в оговоренном объеме и практически немедленно. хороший работодатель, смело соглашайтесь на его проекты :-)