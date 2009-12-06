Залить дороги в фотошопе

ПрочееЗавершен16 заявок320 просмотров
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Нужно залить дороги серым а тротуары бежевым в фотошопе

14 лет назад
kostaf
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Andy-world
Андрей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Андрей отлично сделал все что требовалось! Практически даже не надо было корректировать и объяснять подробности. Все сделано качественно и понимает с полуслова. Рекомендую всем заказчикам. Буду сотрудничать с ним в будущем.
Был представлен рисунок с высокой степенью детализации и с особенностями в виде незамкнутых контуров, которые требовалось залить. на выяснение того, что должно получится, ушло совсем мало времени - Константин точно и четко описал, что нужно сделать и тут же обратил внимание на детали, которые могли повлиять на конечный результат. В результате - готовое изображение, которое практически не требовало уточнений. работа оплачена в оговоренном объеме и практически немедленно. хороший работодатель, смело соглашайтесь на его проекты :-)
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